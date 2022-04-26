Дерусифікація має відбутись по всіх напрямках – Данілов про УПЦ МП

Дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, проте стосовно церкви – це повинні вирішувати віряни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Все, що пов’язане з Москвою має бути знищено на території України. Мені дивно, що навіть в такі дні (під час святкування Великодня. – Ред.) деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і водночас вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати, що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але стосовно церкви, це мають віряни вирішувати, і я більш ніж впевнений, що 99% парафіянин тої чи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави, – заявив Данілов.

Також він заявив, що рашизм бере свій початок з 2010 року, коли були підписані харківські угоди.

– Тому що цей рашизм, який почав з 2010 року напливати на нашу Україну, він має припинити існування… Саме у 2010 році нашу Україну спіткала ця перша біда, коли економічний рашизм почав панувати на території нашої країни. Це були так звані Харківські угоди, – зазначив Олексій Данілов.

Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

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До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.