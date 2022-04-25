Киевщина получила первую субвенцию на восстановление жилья — ОП

Киевская область получила первую субвенцию на восстановление инфраструктуры в размере 400 млн грн. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что деньги пойдут на максимально быстрое восстановление жилья.

— Это окна в домах, кровли, уборка, дороги и так далее. Для того, чтобы те здания, которые еще целые, в которых нужно просто, например, вставить окна — мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и жить, — отметил он.

Такое решение, как пояснил замруководителя ОП, принято, поскольку уже решается вопрос электроэнергии, водоснабжения, интернета.

— Мы понимаем, что следующим этапом нужно восстановить дома, которые можно быстро восстановить, — сказал Тимошенко.

Ранее заместитель руководителя ОП сообщал, что государство выплатит компенсацию всем собственникам любого жилья, уничтоженного или поврежденного в результате агрессии государства-террориста России. Подать соответствующее заявление можно через Дію.