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Факти / Україна / Суспільство

Київщина отримала першу субвенцію на відновлення житла — ОП

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Київщина отримала першу субвенцію на відновлення житла — ОП

Київська область отримала першу субвенцію на відновлення інфраструктури розміром 400 млн грн. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що кошти підуть на максимально швидке відновлення житла.

– Це вікна в будинках, покрівлі, прибирання, дороги тощо. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і жити, — зазначив він.

Таке рішення, як пояснив заступник керівника ОП, ухвалено, оскільки наразі вже вирішується питання електроенергії, водопостачання, інтернету.

– Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити, — сказав Тимошенко.

Раніше заступник керівника ОП повідомляв, що держава виплатить компенсацію всім власникам житла, знищеного чи пошкодженого внаслідок агресії держави-терориста Росії. Подати відповідну заяву можна через Дію.

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Фото: Офіс президента

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