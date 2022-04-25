Могли залишитися міни: громадян просять не ходити до місць, де були бойові дії

Громадян України закликають не відвідувати місця, де відбувалися запеклі бойові дії. На звільнених територіях можуть залишатися міни, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які дивом не розірвалися.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, варто дотримуватися заборони на відвідування лісів майже в усіх областях України, а особливо у звільнених від російських військ містах та населених пунктах.

На території лісових господарств ворожа армія могла встановити міни та залишити боєприпаси, які ще не встигли розірватися. Жителів України закликають берегти себе та своїх близьких людей.

Зараз небезпечно:

ходити до лісу, до водойм, на поля, де відбувалися бойові дії;

наближатися до розгромленої ворожої техніки;

заходити до покинутих будівель та зруйнованих будинків;

з’їжджати на узбіччя доріг.

Рятувальна служба закликає не наближатися до підозрілих або потенційних вибухонебезпечних предметів. Варто повідомити про них рятувальникам за номером 101 або Національній поліції за номером 102.