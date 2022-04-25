Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Могли залишитися міни: громадян просять не ходити до місць, де були бойові дії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вибухотехнічна служба

Громадян України закликають не відвідувати місця, де відбувалися запеклі бойові дії. На звільнених територіях можуть залишатися міни, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які дивом не розірвалися.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, варто дотримуватися заборони на відвідування лісів майже в усіх областях України, а особливо у звільнених від російських військ містах та населених пунктах.

На території лісових господарств ворожа армія могла встановити міни та залишити боєприпаси, які ще не встигли розірватися. Жителів України закликають берегти себе та своїх близьких людей.

Зараз небезпечно:

  • ходити до лісу, до водойм, на поля, де відбувалися бойові дії;
  • наближатися до розгромленої ворожої техніки;
  • заходити до покинутих будівель та зруйнованих будинків;
  • з’їжджати на узбіччя доріг.

Рятувальна служба закликає не наближатися до підозрілих або потенційних вибухонебезпечних предметів. Варто повідомити про них рятувальникам за номером 101 або Національній поліції за номером 102.

Читайте
Буде останній цвях у політику РФ: Зеленський про суд над країною-агресором

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка