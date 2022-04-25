Российские оккупанты захватили здание Херсонского горсовета

Российские оккупанты вечером 25 апреля захватили здание Херсонского городского совета и сняли украинские флаги.

Обновлено 21.12. мэр Херсона Игорь Колыхаев официально подтвердил информацию о захвате городского совета Херсона.

— Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные (люди), забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19.45 – флаг Украины еще был над мэрией. Подробности позже. Я с вами, — заяви мер города Игорь Колыхаев.

Перед этим эту информацию Колыхаев дал УП.

По словам мэра города, российские военные забрали у охраны ключи и пытались узнать, в каком часу обычно у сотрудников начинается рабочий день.

Городскому голове и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.

С 26 апреля горсовет Херсона не будет работать.

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В частности, Суспільне публикует такие же данные со ссылкой на работника горсовета.

По его словам, оккупанты зашли в помещение Херсонского горсовета в 16.30. Они приказали всем сотрудникам выйти и сняли флаг Украины.

– Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев, — рассказал работник горсовета.

Ситуация в Херсоне

Российские захватчики оккупировали Херсон еще в начале марта. Однако все это время городской совет имел возможность работать, чтобы как-то обеспечивать жизнедеятельность города.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют провести псевдореферендум на территории Херсонщины. Для этого на оккупированной территории печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендума на территории Херсонской области, Украина выйдет из переговорного процесса.