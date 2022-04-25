Российские оккупанты захватили здание Херсонского горсовета

Российские оккупанты вечером 25 апреля захватили здание Херсонского городского совета и сняли украинские флаги.
Обновлено 21.12. мэр Херсона Игорь Колыхаев официально подтвердил информацию о захвате городского совета Херсона.
Перед этим эту информацию Колыхаев дал УП.
По словам мэра города, российские военные забрали у охраны ключи и пытались узнать, в каком часу обычно у сотрудников начинается рабочий день.
Городскому голове и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.
С 26 апреля горсовет Херсона не будет работать.
В частности, Суспільне публикует такие же данные со ссылкой на работника горсовета.
По его словам, оккупанты зашли в помещение Херсонского горсовета в 16.30. Они приказали всем сотрудникам выйти и сняли флаг Украины.
– Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев, — рассказал работник горсовета.
Ситуация в Херсоне
Российские захватчики оккупировали Херсон еще в начале марта. Однако все это время городской совет имел возможность работать, чтобы как-то обеспечивать жизнедеятельность города.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют провести псевдореферендум на территории Херсонщины. Для этого на оккупированной территории печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендума на территории Херсонской области, Украина выйдет из переговорного процесса.