Російські окупанти захопили будівлю Херсонської міськради

Російські окупанти ввечері 25 квітня захопили будівлю Херсонської міської ради та зняли українські стяги з неї.

Оновлено о 21.12. мер Херсона Ігор Колихаєв офіційно підтвердив інформацію про захоплення міської ради Херсона.

– Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні (люди), забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19.45 – прапор України ще був над мерією. Подробиці пізніше. Я з вами, – заяви мер міста Ігор Колихаєв.

Перед цим цю інформацію Колихаєв надав УП.

За словами мера міста, російські військові забрали в охорони ключі та намагалися дізнатися, о котрій зазвичай у співробітників починається робочий день.

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Міському голові та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.

З 26 квітня міськрада Херсона не працюватиме.

Зокрема Суспільне публікує такі самі дані з посиланням на працівника міськради.

За його словами, окупанти зайшли в приміщення Херсонської міськради о 16.30. Вони наказали всім співробітникам вийти та зняли стяг України.

– Жодних пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв, — розповів працівник міськради.

Ситуація в Херсоні

Російські загарбники окупували Херсон ще на початку березня. Проте увесь цей час міська рада мала змогу працювати, щоб хоч якось забезпечувати життєдіяльність міста.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести псевдореферендум на території Херсонщини. Для цього на окупованій території друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати й буклети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендуму на території Херсонської області Україна вийде з переговорного процесу.