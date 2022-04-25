Граждане Украины, легально въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут работать в этой стране. Им не нужно получать разрешение на работу для иностранца. Всеми формальностями по регистрации работника занимается работодатель.

В течение 14 дней со дня начала работы он обязан уведомить о вас уездный центр занятости.

Как искать работу

Вы можете самостоятельно использовать данные Центральной базы предложений труда с помощью компьютера, телефона или других мобильных устройств с доступом в интернет.

Поиск предложений также возможен через специальное мобильное приложение ePraca (Android и iOS). Ежедневно в базе данных доступно около 70 тыс. рабочих вакансий.

Также можно воспользоваться бесплатной службой уездного бюро занятости или воеводского (областного) бюро занятости, с которым можно связаться по телефону или обратиться лично.

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Получить помощь можно в Информационно-консультационном центре службы занятости Зеленая линия. Это интернет-портал, на котором можно получить всю необходимую информацию о помощи, которую предоставляют 16 воеводских, 340 уездных бюро занятости и Добровольного трудового корпуса (Hufciec Pracy).

Внимание!

Если вы нашли работу, следует помнить, что работодатель обязан заключить с вами письменный трудовой договор, в котором будут указаны условия работы и оплаты труда. Отсутствие трудового договора – нарушение польского законодательства!

Без подписанного договора вы работаете нелегально, и будете лишены законных прав, возникающих при легальном трудоустройстве.

Прежде чем подписать трудовой договор, ознакомьтесь с содержащимися в нем положениями.

Если работодатель будет принуждать вас работать без договора, сообщите об этом Национальной инспекции труда.

Это по поводу наемных работников.

Свое дело

Украинцы могут открыть свое дело на территории Польши. Существует несколько основных способов зарегистрировать компанию или ФЛП, но для этого нужно обязательно соблюдать законные процедуры.

Открыть собственное дело можно в разных формах, а именно:

как ФЛП (indywidualna działalność gospodarcza);

в качестве гражданского (spółka cywilna) или обычного партнерства (spółka osobowa);

как капитальную компанию.

Фирму в Польше открыть сложнее, чем зарегистрировать ФЛП, потому что это требует гораздо большего количества формальностей.

В Польше существует такое понятие, как незадекларированная деятельность (działalność nierejestrowanа). Можно заниматься предпринимательством и без регистрации, но в том случае, когда уровень доходов не превышает 50% от минимальной заработной платы. В 2022 году это 1 505 злотых.

Особенно это актуально для людей, которые ухаживают за детьми, или для лиц с ограниченными возможностями.

Также это неплохая возможность для беженцев заработать немного денег, чтобы не зависеть полностью от благотворительных организаций.

Подробности и советы по трудоустройству и открытию дела можно найти на сайте для украинцев gov.pl

Украинка работает на себя

Киевлянка Валентина приехала в Польшу в первые дни войны. Дома она учила мастерству вождения автомобиля, а также оказывала услуги психолога.

В Польше Валентина получила PESEL, что дает ей право работать в стране, и консультирует как психолог. Но только украинцев. Потому что не знает польского языка, и для такой работы в Польше еще нужно подтверждение украинского диплома. На это требуется время, а Валентина надеется, что скоро можно будет вернуться домой.

А еще она консультирует украинок по усовершенствованию вождения автомобиля, ведь в Украине у нее была своя автошкола. Свое дело она не регистрировала, потому что на это тоже требуется много времени, да и налоги придется платить такие, что себе останется минимум. Так что она выбрала вариант, когда работает на себя, но не выходит за рамки требований для таких предпринимателей – 1 505 злотых.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Відродження в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Відродження.

Источник: gov.pl, Cervona skarbonka

Фото: Валентина Лунина