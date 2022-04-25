Громадяни України, які легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року, можуть працювати в цій країні. Їм не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Всіма формальностями щодо реєстрації працівника займається роботодавець.

Протягом 14 днів з дня початку роботи він зобов’язаний повідомити про вас повітовий центр зайнятості.

Як шукати роботу

Можна самостійно скористатися даними Центральної бази пропозицій праці за допомогою комп’ютера, телефона чи інших мобільних пристроїв з доступом до інтернету.

Пошук роботи також можливий через спеціальний мобільний додаток ePraca (Android та iOS). Щодня в базі даних доступно близько 70 тис. робочих вакансій.

Також можна скористатися безкоштовною допомогою повітового бюро зайнятості або воєводського (обласного) бюро зайнятості, з яким можна зв’язатися за телефоном або звернутися особисто.

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Отримати допомогу можливо в Інформаційно-консультаційному центрі служби зайнятості Зелена лінія. Це інтернет-портал, на якому можна отримати всю необхідну інформацію про допомогу, яку надають 16 воєводських, 340 повітових бюро зайнятості та Добровільного трудового корпусу (Hufciec Pracy).

Увага!

Якщо ви знайшли роботу, потрібно пам’ятати, що роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір, у якому будуть вказані умови роботи та оплати праці. Відсутність трудового договору – порушення польського законодавства!

Без підписаного договору ви працюєте нелегально, і будете позбавлені законних прав, що виникають при легальному працевлаштуванні.

Перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому.

Якщо роботодавець примушуватиме вас працювати без договору, повідомте про це Національній інспекції праці.

Це щодо найманих працівників.

Своя справа

Українці можуть відкрити власну справу на території Польщі. Існує декілька основних способів зареєструвати компанію або ФОП, але для цього потрібно обов’язково дотримуватися законних процедур.

Відкрити власну справу можна в різних формах, а саме:

як ФОП (indywidualna działalność gospodarcza);

в якості громадянського (spółka cywilna) або звичайного партнерства (spółka osobowa);

як капітальну компанію.

Фірму в Польщі відкрити складніше, ніж зареєструвати ФОП, тому що це потребує дотримання набагато більшої кількості формальностей.

В Польщі існує таке поняття, як незадекларована діяльність (działalność nierejestrowanа). Можна займатися підприємництвом і без реєстрації, але у тому випадку, коли рівень доходів не перевищує 50% від мінімальної заробітної плати. У 2022 році це 1 505 злотих.

Особливо це актуально для людей, які доглядають за дітьми, або для осіб з обмеженими можливостями.

Також це непогана можливість для біженців заробити трохи грошей, щоб не залежати від благодійних організацій повністю.

Подробиці та поради щодо працевлаштування та відкриття своєї справи можна знайти на сайті для українців gov.pl

Українка працює на себе

Киянка Валентина приїхала до Польщі у перші ж дні війни. Дома вона вчила майстерності водіння автомобіля, а також надавала послуги психолога.

У Польщі Валентина отримала PESEL, що дає їй право працювати в країні, і як психолог консультує лише українців, тому що не знає польської мови, та й для такої роботи потрібно підтвердження українського диплома. На це потрібен час, а Валентина сподівається, що невдовзі можна буде повернутися додому.

А ще вона консультує українок щодо вдосконалення водіння автомобіля, бо в Україні мала свою автошколу. Свою справу вона не реєструвала, тому що це вимагає багато часу, та й податки доведеться платити такі, що собі залишиться мінімум. Отже, вона обрала варіант, коли працює на себе, але не виходить за рамки вимог для таких підприємців – 1 505 злотих.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.

Джерело: gov.pl, Cervona skarbonka

Фото: Валентина Луніна