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Факти / Україна / Суспільство

Контактна група з оборони України засідатиме щомісяця – глава Пентагону

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ллойд Остін

У Німеччині на військовій базі США відбулася зустріч міністрів оборони понад 40 країн, присвячена підтримці України. За її підсумками створена контактна група з оборони України, яка засідатиме щомісяця.

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін на пресконференції розповів, що мета групи – допомога з координацією у наданні допомоги Україні, сприянні перемоги у війні проти російської агресії та викликах, які можуть з’явитись у майбутньому.

Остін зазначив, що сьогодні очільники Міноборони понад 40 країн обговорювали питання довгострокової підтримки обороноздатності України, можливостей оборонної сфери та забезпечення її потреб.

Він відповів на питання журналістів про ймовірність поширення повномасштабної російської агресії на територію Молдови на тлі активізації провокацій у Придністров’ї. Міністр оборони Америки зазначив, що США однозначно не хочуть спостерігати за поширенням війни.

Він переконаний, що цьому можна запобігти за допомогою підтримки України та забезпечення нашої держави озброєнням. Ллойд Остін переконаний, що президент Росії Володимир Путін має сісти за стіл переговорів та завершити війну в Україні.

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Фото: Getty Images

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