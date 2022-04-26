Відзначилися у 2014 та 2022 роках: у Києві судитимуть двох ексвійськових ЗСУ за держзраду

У Києві судитимуть двох колишніх військовослужбовців Збройних сил України за підозрою у дезертирстві та державній зраді.

Спочатку у 2014 році вони перейшли на службу до ЗС держави-агресора, а у 2022 році повернулися в Україну в складі окупаційних військ.

За даними Офісу генерального прокурора України, у березні 30 військових артдивізіону 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області, було взято в полон.

Серед них виявились троє колишніх військових ЗСУ, які проходили службу в Криму. У березні 2014 року вони зрадили присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова, та вступили на службу до російської армії.

Всім чоловікам повідомили про підозру в дезертирстві. Через вісім років – 25 лютого 2022 року колишні захисники держави повернулися на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли до Нової Каховки під Херсоном.

Їм було повідомлено про підозру також у державній зраді, а обвинувальні акти щодо них скеровано до суду. Дніпровський райсуд Києва розпочне розгляд справ за обвинуваченням двох колишніх військовослужбовців ЗСУ у дезертирстві та держзраді (ст. 408, ст. 111 Кримінального кодексу України).