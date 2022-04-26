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Факты / Украина / Общество

Каким будет национальный мультипредметный тест: выпускникам показали пример

Валентина Летяк редактор ленты
ЗНО 2021

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал демонстрационный вариант национального мультипредметного теста (НМТ), который в этом году будут писать выпускники вместо внешнего независимого оценивания (ВНО).

Тест доступен по ссылке, также его можно скачать на компьютер. Это удобно для тех, у кого сейчас неустойчивый или медленный интернет.

В УЦОКО говорят, что здесь есть задания и правильные ответы, поэтому можно сразу проверить свои знания.

Кстати, в этом году при выполнении заданий по математике можно пользоваться справочными материалами, где есть все формулы по алгебре, геометрии и тригонометрии.

В ближайшее время на сайте появится онлайн-версия НМТ, где у абитуриентов будет возможность потренироваться, научиться распределять время на выполнение 60 заданий по трем учебным предметам и получить результаты тестирования.

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В 2022 году мультипредметный тест состоится в формате компьютерного онлайн-тестирования в учебных заведениях.

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Источник: УЦОЯО

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