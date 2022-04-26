Український центр оцінювання якості освіти опублікував демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту (НМТ), який цього року писатимуть випускники замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Тест доступний за лінком, також його можна завантажити на комп’ютер. Це зручно для тих, у кого наразі нестійкий або повільний інтернет.

В УЦОЯО кажуть, що тут є завдання і правильні відповіді, тому можна відразу перевірити свої знання.

До речі, цього року під час виконання завдань з математики можна користуватися довідковими матеріалами, де є всі формули з алгебри, геометрії та тригонометрії.

Найближчим часом на сайті з’явиться й онлайн-версія НМТ, де у абітурієнтів буде можливість потренуватися, навчитися розподіляти час на виконання 60 завдань з трьох навчальних предметів та отримати результати тестування.

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У 2022 році мультипредметний тест відбудеться у форматі комп’ютерного онлайн-тестування у навчальних закладах.