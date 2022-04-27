Беженцы из Украины имеют такое же право на оздоровление, как и граждане Польши. Поэтому учреждение здравоохранения обязано принять украинцев при условии, что они прибыли в Польшу 24 февраля этого года и позже.

Это подтверждает эксперт по вопросам легализации в Польше Оксана Колесник. Лучше всего искать поликлинику с персоналом, который говорит на украинском или русском.

Украинцы имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в Польше при условии предъявления документа, подтверждающего пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года. Так, им можно обратиться к врачам первичного звена, врачам-специалистам, стоматологам, получить диагностические исследования, лечение и реабилитацию в стационаре. Однако в уход не входит санаторно-курортное лечение.

Всю информацию о лечении в Польше можно получить по круглосуточному телефону 800 190 590, там есть возможность пообщаться на русском языке. А еще на сайте pacijent.gov.pl, который также переведен на украинский, и на сайте pomagamukrainie.gov.

Как записаться к врачу

К врачу первичного звена необязательно иметь направление. Все, что нужно сделать, это записаться в выбранную клинику к нужному врачу по телефону или непосредственно посетив медицинское учреждение.

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Что взять с собой к врачу

Если имеете PESEL, нужно будет предоставить его номер, что подтвердит право на бесплатные медицинские услуги. В случае отсутствия номера PESEL необходимо будет предъявить паспорт со штампом о въезде не ранее 24 февраля 2022 года.

Кроме номера PESEL и паспорта, стоит взять с собой вашу медицинскую документацию (выписки из больницы, результаты последних обследований, а также нереализованные направления к специалистам в Украине). Пригодится и список лекарств, которые вы принимаете, а тем более – их упаковки. Таким образом врачу будет легче определить дозу, которую принял пациент до этого времени (врач может перевести название препарата с помощью переводчика). Во время визита с детьми следует взять с собой медицинскую книжку ребенка и информацию о прививках.

При наличии серьезных травм или болезней надо сразу обратиться в приемное отделение ближайшей больницы. В случае необходимости вызвать скорую помощь по номеру 112.

Возмещение стоимости лекарств

Право на возмещение стоимости лекарств для граждан Украины следует непосредственно из положений Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны (п. 1 ст. 37 специального закона).

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Відродження в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Відродження.

Источник: tvn24.pl