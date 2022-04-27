Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина / Общество

Медицинская помощь в Польше: на что стоит обратить внимание украинским беженцам

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Медицинская помощь в Польше: на что стоит обратить внимание украинским беженцам

Беженцы из Украины имеют такое же право на оздоровление, как и граждане Польши. Поэтому учреждение здравоохранения обязано принять украинцев при условии, что они прибыли в Польшу 24 февраля этого года и позже.

Это подтверждает эксперт по вопросам легализации в Польше Оксана Колесник. Лучше всего искать поликлинику с персоналом, который говорит на украинском или русском.

Украинцы имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в Польше при условии предъявления документа, подтверждающего пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года. Так, им можно обратиться к врачам первичного звена, врачам-специалистам, стоматологам, получить диагностические исследования, лечение и реабилитацию в стационаре. Однако в уход не входит санаторно-курортное лечение.

Всю информацию о лечении в Польше можно получить по круглосуточному телефону 800 190 590, там есть возможность пообщаться на русском языке. А еще на сайте pacijent.gov.pl, который также переведен на украинский, и на сайте pomagamukrainie.gov.

Как записаться к врачу

К врачу первичного звена необязательно иметь направление. Все, что нужно сделать, это записаться в выбранную клинику к нужному врачу по телефону или непосредственно посетив медицинское учреждение.

Related video

Что взять с собой к врачу

Если имеете PESEL, нужно будет предоставить его номер, что подтвердит право на бесплатные медицинские услуги. В случае отсутствия номера PESEL необходимо будет предъявить паспорт со штампом о въезде не ранее 24 февраля 2022 года.

Кроме номера PESEL и паспорта, стоит взять с собой вашу медицинскую документацию (выписки из больницы, результаты последних обследований, а также нереализованные направления к специалистам в Украине). Пригодится и список лекарств, которые вы принимаете, а тем более – их упаковки. Таким образом врачу будет легче определить дозу, которую принял пациент до этого времени (врач может перевести название препарата с помощью переводчика). Во время визита с детьми следует взять с собой медицинскую книжку ребенка и информацию о прививках.

При наличии серьезных травм или болезней надо сразу обратиться в приемное отделение ближайшей больницы. В случае необходимости вызвать скорую помощь по номеру 112.

Возмещение стоимости лекарств

Право на возмещение стоимости лекарств для граждан Украины следует непосредственно из положений Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны (п. 1 ст. 37 специального закона).

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Відродження в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Відродження.

Источник: tvn24.pl

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Читайте: Gepard - характеристики зенитной установки

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка