Біженці з України мають таке ж право на оздоровлення, що й громадяни Польщі. Тому заклад охорони здоров’я зобов’язаний прийняти українців за умови, що вони прибули до Польщі 24 лютого цього року та пізніше.

Це підтверджує експертка з питань легалізації в Польщі Оксана Колесник. Найкраще шукати поліклініку з персоналом, що спілкується українською чи російською.

Українці мають право на безкоштовне медичне обслуговування в Польщі за умови пред’явлення документа, що підтверджує перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року. Так, у них є можливість звернутися до лікарів первинної ланки, лікарів-спеціалістів, стоматологів, отримати діагностичні дослідження, лікування та реабілітацію в стаціонарі. Однак у догляд не входить санаторно-курортне лікування.

Всю інформацію про лікування в Польщі можна отримати за цілодобовим номером телефону 800 190 590, за яким можна поспілкуватися українською мовою. А ще на сайті pacijent.gov.pl, який також перекладено українською, та на сайті pomagamukrainie.gov.

Як записатися до лікаря

До лікаря первинної ланки необов’язково мати направлення. Все, що потрібно зробити, це записатися у вибрану клініку до потрібного лікаря телефоном або безпосередньо відвідавши медичний заклад.

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Що взяти із собою до лікаря

Якщо маєте PESEL, необхідно буде надати його номер, що підтвердить право на безкоштовні медичні послуги. У разі відсутності номера PESEL треба буде пред’явити паспорт зі штампом про в’їзд не раніше 24 лютого 2022 року.

Крім номера PESEL та паспорта, варто взяти з собою вашу медичну документацію (виписки з лікарні, результати останніх обстежень, а також нереалізовані направлення до спеціалістів в Україні). Стане в пригоді список ліків, які ви приймаєте, а тим більше – їхнє упакування. Так лікарю буде легше визначити дозу, яку прийняв пацієнт до цього часу (лікар може перекласти назву препарату за допомогою перекладача). Під час візиту з дітьми слід взяти з собою медичну книжку дитини та інформацію про щеплення.

За наявності серйозних травм або хвороб потрібно одразу звернутися до приймального відділення найближчої лікарні. У разі необхідності викликати швидку допомогу за номером 112.

Відшкодування вартості ліків

Право на відшкодування вартості ліків для громадян України випливає безпосередньо з положень Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (п. 1 ст. 37 спеціального закону).

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.

Джерело: tvn24.pl