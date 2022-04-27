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Факты / Украина / Общество

В Харькове переименуют все объекты, названия которых связаны с РФ – Терехов

Валентина Летяк редактор ленты
Харків

В Харькове, который уже 63 дня подвергается круглосуточным бомбардировкам РФ, не может быть топонимов, связанных со страной- агрессором. Мэр города Игорь Терехов выступил с инициативой переименования объектов.

– После нашей победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова, – написал градоначальник в соцсети.

По его словам, у Харькова и без этих названий останется слишком много шрамов, которые еще долго будут напоминать об агрессивном соседе.

Терехов сказал, что подготовка начнется уже сейчас, и в ближайшее время на сайте горсовета появится специальный раздел, где каждый житель города сможет оставить свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться.

– Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины — как отдельные герои, так и целые воинские соединения, – отметил мэр города.

В других городах Украины также идет процесс переименования ряда объектов, которые имели названия, связанные с РФ.

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Фото: Depositphotos

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