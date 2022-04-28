За серию загадочных взрывов в Приднестровье местные власти возложили ответственность на “украинских диверсантов”, в то время как Киев заявил, что это были сфабрикованные атаки, цель которых дать предлог для ввода российских войск на территорию непризнанного региона.

Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание своего совета безопасности и заявила, что в Приднестровье действуют силы, которые заинтересованы в дестабилизации региона.

Факты ICTV узнали, как западные СМИ оценивают ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Вход в Приднестровье дополнительных российских войск создаст неминуемую угрозу суверенитету Молдовы, страны, которая, как и Украина, проявляет значительный интерес к вступлению в НАТО.

Также под угрозой окажется и Одесса. Тем более, что ранее командующий Центральным военным округом РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели Москвы включают захват юга Украины, чтобы полностью контролировать побережье Черного моря и доступ к Приднестровью.

Москве не удалось сдержать военную поддержку Украины со стороны НАТО. Недавно Германия объявила, что направит в Украину 50 зенитных самоходных установок Гепард. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи также заявил о поставках зенитных систем, и что использование этого оружия против линий снабжения внутри России будет полностью законным.

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В ответ РФ начала бомбить линии снабжения, доставляющие западное оружие, нацеливаясь на железные дороги и мосты и угрожая нанести удар по Киеву.

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Как пишет британское издание The Guardian, Россия на данный момент отказалась от прямого завоевания Украины и стремится создать непрерывную зону оккупации, доходящую до Приднестровья, которую Путин может назвать “Новороссией”.

Издание отмечает, что если взрывы в Приднестровье являются предзнаменованием нового путинского гамбита, то Молдова может оказаться “следующим испытательным полигоном”.

Американское издание The Wall Street Journal также пишет, что Россия хочет иметь свободный проход к непризнанному Приднестровью. Растут опасения, что соседняя Молдова может быть втянута в конфликт.

Власти Приднестровья в среду сообщили об обстрелах и беспилотниках, замеченных над деревней недалеко от границы с Украиной. А в начале этой недели сообщили о трех атаках: на приднестровскую военную базу, две радиовышки и штаб-квартиру службы государственной безопасности. В деревне Кобасна находится крупнейший в Европе склад боеприпасов.

Ни в одном из инцидентов не было сообщений о жертвах. Тем не менее появились, опасения, что 1 500 российских военнослужащих, дислоцированных в Приднестровье, могут быть переброшены на запад Украины.

Отмечается, что отношения Молдовы и Приднестровья значительно обострились после начала масштабной войны в Украине.

Как пишет американский портал Business Insider, после провозглашения Молдовой независимости в августе 1991 года русскоязычные жители востока страны захотели более тесные связи с Москвой. В 1992 году в Молдове вспыхнула непродолжительная гражданская война, где сторону сепаратистов поддержал Кремль.

Сегодня официальной целью российского присутствия в Приднестровье является якобы предотвращение возобновления конфликта и защита 22 000 тонн советской военной техники в крошечном поселке Кобасна.

Несмотря на серию взрывов на этой неделе, в столице Тирасполе жизнь проходит спокойно. Местное телевидение, как и раньше транслирует поток российской пропаганды. На улицах можно встретить много автомобилей с украинскими номерами. Ощущается инфляция и дефицит товаров, которые раньше завозили через восточную границу.

Игорь Мунтяну, посол Молдовы в США с 2010 по 2015 год, рассказал, что значительные объемы электроэнергии для Молдовы вырабатывается в Приднестровье, электростанции работают на российском газе и угле. Это обеспечивает зависимость Молдовы от РФ.

Но самым важным политическим рычагом, по словам Мунтяну, является российская разведка и военное присутствие в Приднестровье.

У непризнанной республики есть собственные вооруженные силы, по крайней мере такие же, как у Молдовы, но с лучшим вооружением и большим количеством танков. Кроме того, по приказу РФ они могут увеличить воинской контингент в 10 раз — с легкостью могут набрать и мобилизовать 50 тысяч солдат из Приднестровья, считает Мунтяну.

Российское полномасштабное вторжение в Украину повергло в шок Европу и соседнюю Молдову. Эта страна в пересчете на душу населения приняла больше украинских беженцев, чем любое другое европейское государство.

В то же время Молдова, которая полностью зависит от поставок российского газа, воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы из-за опасений, что Кремль может попытаться еще больше дестабилизировать страну.

Выступая на прошлой неделе перед журналистами в Вашингтоне, министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску признал, что страна подвержена влиянию войны в Украине, пишет журнал Foreign Policy.

— Мы самый хрупкий сосед Украины, мы страна, которая больше всего пострадала от этого. И у нас меньше всего ресурсов, чтобы справиться с ситуацией и последствиями войны, — сказал он.

Молдавское правительство неоднократно призывало к выводу российских войск, приднестровские власти стремились не к воссоединению с Москвой, а скорее к международному признанию, но признания удалось добиться от Южной Осетии, Арцаха и Абхазии.

— Приднестровье хочет иметь российскую поддержку, потому что они понимают, что регион не может выжить без нее, но в то же время они хотят иметь запас суверенитета от решений в Москве, — сказал Дионис Ченуза, приглашенный научный сотрудник в Центре изучения Восточной Европы в Литве.

Отколовшийся от Молдовы регион экспортирует в ЕС намного больше товаров, чем в Россию, но импортирует из России гораздо больше, чем из Европы.

Власти Тирасполя бесплатно получают природный газ из Москвы, что позволяет Кремлю иметь контроль и над Кишиневом, который зависит от электроэнергии из Приднестровья.

Однако на прошлой неделе министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что его правительство рассматривает возможность покупки электроэнергии в Украине.