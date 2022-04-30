Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем фашисты во время Второй мировой войны — мэр города

За два месяца войны, русская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.

Более того, россияне уже незаконно вывезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за годы оккупации.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

— За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тыс. мирного населения. А российские оккупанты за два месяца — более 20 тыс. мариупольцев. Свыше 40 тыс. людей насильно вывезено, — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Бойченко добавляет, что сегодня происходит один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает Мариуполь и его жителей.

В городском совете Мариуполя отмечают, что рашизм – это фашизм 21 века. Никаких сомнений или иллюзий.

Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше.