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Факты / Украина / Общество

В Херсоне частично восстановили мобильную связь

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В Херсоне частично восстановили мобильную связь

В Херсоне восстановили мобильную связь.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских мобильных операторов. В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране.

Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть.

— Сейчас мобильная связь понемногу восстанавливается. По интернету, повреждена точка в зоне боевых действий. Коллеги из Николаевской области сообщили, что будут пытаться его восстановить, — говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos

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