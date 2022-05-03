В Херсоне частично восстановили мобильную связь

В Херсоне восстановили мобильную связь.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских мобильных операторов. В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране.

Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть.

— Сейчас мобильная связь понемногу восстанавливается. По интернету, повреждена точка в зоне боевых действий. Коллеги из Николаевской области сообщили, что будут пытаться его восстановить, — говорится в сообщении.