У Херсоні частково відновили мобільний зв’язок

У Херсоні відновили мобільний зв’язок.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв’язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні.
Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.
– Наразі мобільний зв’язок потрохи відновлюється. Щодо інтернету, пошкоджено точку в зоні бойових дій. Колеги з Миколаївської області повідомили, що намагатимуться його відновити, – йдеться у повідомленні.
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