У Херсоні частково відновили мобільний зв’язок

У Херсоні відновили мобільний зв’язок.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв’язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні.

Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

– Наразі мобільний зв’язок потрохи відновлюється. Щодо інтернету, пошкоджено точку в зоні бойових дій. Колеги з Миколаївської області повідомили, що намагатимуться його відновити, – йдеться у повідомленні.