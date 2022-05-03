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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні частково відновили мобільний зв’язок

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У Херсоні частково відновили мобільний зв’язок

У Херсоні відновили мобільний зв’язок.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв’язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні.

Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

– Наразі мобільний зв’язок потрохи відновлюється. Щодо інтернету, пошкоджено точку в зоні бойових дій. Колеги з Миколаївської області повідомили, що намагатимуться його відновити, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Depositphotos

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