Перемогли нацистів – переможемо і рашистів! УІНП змінив гасло для 8 та 9 травня

Україна 8 та 9 травня відзначатиме День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У 2022 році гасло цих свят буде таким: Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

— Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Вшановуємо всіх борців із нацизмом та всіх жертв цього найкривавішого конфлікту в історії людства. Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що цього року Україна відзначає 8–9 травня в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка зазіхає на незалежність та територіальну цілісність, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки та загрожує миру у всій Європі.

— Для українців протистояння російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства.

В УІНП зазначають, що у 1939–1945 роках ворогами були нацисти, а сьогодні – рашисти, російська версія імперського націоналізму та фашизму. Саме тому гасло цих пам’ятних днів у 2022 році змінять. Замість Пам’ятаємо – Перемагаємо на державному рівні звучатиме так: Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!

Символом пам’яті незмінно залишиться червоний мак.

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Останні опитування українців свідчать про переоцінку ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято 80% дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то наразі для значної частини опитаних воно перейшло до розряду пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%).

Сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%).

Джерело: Український інститут національної пам’яті