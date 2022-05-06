Завтра состоится эвакуация из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Завтра, 06 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ Порт Сити в 12.00, — написала Верещук.

Напоминаем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода Азовсталь приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц.

— Сейчас идет третий этап операции по спасению гражданских из Мариуполя. Но наша политика состоит в том, что мы не будем разглашать другие детали, пока не завершится операция, чтобы не сорвать ее проведение, — сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

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