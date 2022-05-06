Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

6 травня відбудеться евакуація з Маріуполя – Верещук

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
6 травня відбудеться евакуація з Маріуполя – Верещук

Завтра відбудеться евакуація з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ Порт Сіті о 12.00, – написала Верещук.

Нагадуємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що на території заводу Азовсталь розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

– Зараз триває третій етап порятунку цивільних з Маріуполя. Але наша політика полягає в тому, що ми не будемо розголошувати інші деталі, поки не завершиться операція, щоби не зірвати її проведення, – сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Related video
Читайте
Окупанти штурмують Азовсталь: з'явилось відео обстрілів заводу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка