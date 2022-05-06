Завтра відбудеться евакуація з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ Порт Сіті о 12.00, – написала Верещук.

Нагадуємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що на території заводу Азовсталь розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

– Зараз триває третій етап порятунку цивільних з Маріуполя. Але наша політика полягає в тому, що ми не будемо розголошувати інші деталі, поки не завершиться операція, щоби не зірвати її проведення, – сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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