Міністерство науки і освіти України оприлюднило правила вступу 2022, порядок прийому до вищих навчальних закладів країни.

Як повідомляє пресслужба відомства, у 2022 році для вступників до українських закладів професійної середньої та вищої освіти будуть створені максимально можливі безпечні умови проведення вступної кампанії.

Зазначається, що цього року буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ) на ступінь бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей).

– НМТ пройде у форматі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України), – йдеться в повідомленні.

НМТ за кордоном відбудеться в один час із тестуванням в Україні. Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок.

Для майбутніх магістрів проведуть магістерський комплексний тест (МКТ) за спеціальностями Право, Міжнародне право та магістерський тест навчальної компетентності (МТУК) для кон’юнктурних спеціальностей.

Для проведення тестувань сформують основну, додаткову і спеціально організовану сесію. Вступники, які з певних причин не зможуть здати тестування на основній сесії, зможуть це зробити в наступні сесії.

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Для вступу на бакалаврат на місця за рахунок бюджету і на контракт для кон’юнктурних спеціальностей будуть враховуватися результати НМТ.

Результати творчого конкурсу, який за рішенням закладу може проводитися в дистанційній формі, будуть враховуватися для спеціальностей:

Фізична культура і спорт;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (за спеціалізаціями Графічний дизайн, Дизайн одягу (взуття), Дизайн середовища, Промисловий дизайн);

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Хореографія;

Музичне мистецтво;

Сценічне мистецтво;

Архітектура та містобудування.

Подання документів та підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет.

Водночас наголошується, що для вступу на контракт на некон’юнктурні спеціальності будуть враховуватися тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Основні етапи вступу на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного) такі:

реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня;

проведення творчих конкурсів – з 1 по 18 липня (бюджет+контракт), з 9 по 16 серпня (тільки контракт);

подача заяв для вступу – з 29 липня до 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (складаються з 9 по 16 серпня) і до 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, складених з 1 по 18 липня;

оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня;

підтвердження бажання навчатися на бюджеті – 2 вересня до 18.00.

Зарахування на бюджет буде проходити 5 вересня, а на контракт – не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця має відбутися до 19 вересня.

Що стосується вступу до магістратури, то:

на бюджет і контракт на спеціальності Право, Міжнародне право будуть використовуватися результати МКТ;

на бюджет і контракт на спеціальності галузей знань Соціальні та поведінкові науки, Журналістика, Управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини (крім спеціальності Міжнародне право) – результати МТУК та професійного іспиту в навчальному закладі;

для вступу на інші спеціальності – результати професійного іспиту навчальних закладів (бюджет) або розгляду мотиваційного листа (контракт).

Основні етапи вступу:

реєстрація для складання МКТ і МТУК – з 27 червня по 18.00 18 липня;

основна сесія МКТ і МТУК – з 10 по 17 серпня, додаткова – з 7 по 10 вересня.

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.

Подача заяв для вступу починається 16 серпня і завершується 23 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТУК або МКТ і 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів МТУК, МКТ або тільки професійного іспиту в навчальному закладі.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня; підтвердження бажання навчатися на бюджеті – до 18.00 24 вересня.

Зарахування на бюджет буде проводитися 25 вересня, а на контракт – не пізніше 30 листопада.

Переведення на вакантні місця має відбутися до 10 жовтня.

При цьому буде збережена можливість скористатися спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій абітурієнтів, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.

Докладні механізми вступу для них будуть доопрацьовані протягом травня-червня, йдеться в повідомленні Міносвіти.