Украинская разведка сообщает, что российских оккупантов награждают отличиями для ветеранов Второй мировой войны.

Медалями “Жукова”, “Суворова”, “за отвагу” и орденами “мужества” награждают военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск.

Такие “отличия” накануне 9 мая дают за геноцид против украинского народа и уничтожение инфраструктуры Украины.

— Согласно указу о “медали Жукова”, награда предназначена для вручения ветеранам “Великой отечественной войны”, органов НКВД, вооруженным силам СССР и лицам, перенесшим блокаду, — говорится в сообщении.

Что касается медалей “за отвагу” и орденов “мужества” оккупанты, предполагают разведчики, могли заслужить их за “подвиги” во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев.

В этом году Украина 8 и 9 мая отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне под лозунгом: Победили нацизм – победим и рашизм!

В УИНП отмечают, что в 1939-1945 годах врагами были нацисты, а сегодня – рашисты, что является российской версией имперского национализма и фашизма.

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Источник: ГУР Минобороны