Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
221 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина / Общество

За геноцид украинцев: российских оккупантов к 9 мая награждают медалями Второй мировой

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
За геноцид украинцев: российских оккупантов к 9 мая награждают медалями Второй мировой

Украинская разведка сообщает, что российских оккупантов награждают отличиями для ветеранов Второй мировой войны.

Медалями “Жукова”, “Суворова”, “за отвагу” и орденами “мужества” награждают военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск.

Такие “отличия” накануне 9 мая дают за геноцид против украинского народа и уничтожение инфраструктуры Украины.

— Согласно указу о “медали Жукова”, награда предназначена для вручения ветеранам “Великой отечественной войны”, органов НКВД, вооруженным силам СССР и лицам, перенесшим блокаду, — говорится в сообщении.

Что касается медалей “за отвагу” и орденов “мужества” оккупанты, предполагают разведчики, могли заслужить их за “подвиги” во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев.

В этом году Украина 8 и 9 мая отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне под лозунгом: Победили нацизм – победим и рашизм!

В УИНП отмечают, что в 1939-1945 годах врагами были нацисты, а сегодня – рашисты, что является российской версией имперского национализма и фашизма.

Related video
Читайте
Оккупанты готовят "парад" на 9 мая в разрушенном Мариуполе - разведка

Источник: ГУР Минобороны

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка