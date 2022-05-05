За геноцид українців: російських окупантів до 9 травня нагороджують медалями Другої світової

Українська розвідка повідомляє, що російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Медалями “Жукова”, “Суворова”, “за відвагу” та орденами “мужності” нагороджують військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ.

Такі “відзнаки” напередодні 9 травня дають за вчинення геноциду проти українського народу та нищення інфраструктури України.

— Згідно з указом про “медаль Жукова”, нагорода призначена для вручення ветеранам “Великої вітчизняної війни”, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду, – йдеться у повідомленні.

Щодо медалей “за відвагу” та орденів “мужності” окупанти, припускають розвідники, могли заслужити їх за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.

Цьогоріч Україна 8 та 9 травня відзначатиме День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під гаслом: Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!

В УІНП зазначають, що у 1939–1945 роках ворогами були нацисти, а сьогодні – рашисти, що є російською версією імперського націоналізму та фашизму.

Related video

Джерело: ГУР Міноборони