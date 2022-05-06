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Факти / Україна / Суспільство

Отримати статус безробітного в Україні стало легше: що зміниться

Ілля Нежигай редактор стрічки
сім'я, безробіття

Україна оновила законодавство у сфері допомоги безробітним. Тепер їм буде простіше стати на облік, а роботодавці матимуть додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що президент Володимир Зеленський 6 травня підписав законопроєкт, що спрощує отримання статусу безробітного та допомоги за безробіттям.

Вона повідомила, що усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.

Водночас фізично відвідувати центр зайнятості особисто тепер не обов’язково – для цього достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

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Очільниця Мінекономіки додала, що особи, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості буде інформувати про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

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Роботодавці матимуть додаткові економічні стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

При цьому за бажання розпочати власний бізнес ВПО отримають фінансову допомогу від держави.

Законом також вдосконалюється програма надання допомоги по частковому безробіттю.

– Вона (програма, – Ред.) пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг), – повідомила Юлія Свириденко.

Водночас роботодавці зможуть легше отримувати чи продовжувати дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом.

Вона розповіла, що виняток становитимуть громадяни Росії та Білорусі, дозвіл для яких буде отримуватись за погодженням Служби безпеки України.

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Джерело: Yulia Svyrydenko

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Фото: Depositphotos

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