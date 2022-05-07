Страна-агрессор Россия может совершить повторную атаку на Киев в любой момент, а угроза обстрелов и ракетных ударов на 9 мая в столице остается высокой. Городской глава Киева Виталий Кличко предупредил, что местным жителям не следует возвращаться домой сейчас, но уже после 9 мая понемногу можно.

— Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу, — заявил мэр Киева.

Кличко надеется, что, несмотря на многочисленные предупреждения иностранной разведки по поводу провокаций РФ, эти два дня будут спокойными. Однако мэр Киева не исключает агрессивных действий со стороны врага, поэтому следует быть осторожными и направляться к укрытию во время сигнала воздушной тревоги.

Городской глава столицы отметил, что на совещаниях с военными экспертами приняли решение не вводить длительный комендантский час на 8 и 9 мая в Киеве. В столице во время действия военного положения запрещены массовые мероприятия, а правоохранители усилят патрулирование и охрану.

Виталий Кличко отметил, что отсутствие наступления российских оккупантов в городе и области не означает, что жители Киева находятся в безопасности. Кличко считает, что любое здание в столице могут обстрелять в любой момент.