Країна-агресор Росія може здійснити повторну атаку на Київ у будь-який момент, а загроза обстрілів та ракетних ударів на 9 травня у столиці залишається високою. Міський глава Києва Віталій Кличко попередив, що місцевим жителям не варто повертатися додому зараз, але вже після 9 травня потроху можна.

– Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була та залишається столиця. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде потроху повертатися до столиці, – заявив мер Києва.

Кличко сподівається, що, попри численні попередження іноземної розвідки щодо провокацій РФ, ці два дні будуть спокійними. Проте мер Києва не виключає агресивних дій з боку ворога, тому варто бути обережними та прямувати до укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Міський глава столиці зазначив, що на нарадах з військовими експертами ухвалили рішення не запроваджувати тривалу комендантську годину на 8 та 9 травня у Києві. У столиці під час дії воєнного стану заборонені масові заходи, а правоохоронці посилять патрулювання та охорону.

Віталій Кличко наголосив, що відсутність наступу російських окупантів у місті та області не означає, що жителі Києва перебувають у безпеці. Кличко вважає, що будь-який будинок у столиці можуть обстріляти у будь-який момент.