Через війну за кордоном опинилося чимало учнів випускних класів, які мріяли після закінчення школи вступити до закладів вищої освіти України.

Та наразі діти розпорошені світом, а відтак стикнулися з труднощами, що можуть перевернути їхнє життя. Наразі достеменно невідомо, як вони можуть скласти національний мультимедійний тест для вступу.

Факти ICTV з’ясували, чи буде можливість в українських випускників здати тест за кордоном й що треба зробити, щоб вступити до українського вишу.

У Міністерстві освіти Фактам ICTV повідомили, що українські випускники зможуть здати національний мультипредметний тест щонайменше в 15 країнах. Перемовини з іншими державами тривають.

Діти готуються до НМТ

Катерина – одинадцятикласниця, разом з рідними евакуювалися з української столиці до невеличкого містечка Кіларні в Ірландії. Ходить до тамтешньої школи, в українській продовжує вчитися дистанційно та ще й готується до національного мультипредметного тесту. Це спрощена версія ЗНО, запроваджена цьогоріч – по 20 завдань з української мови, математики та історії України.

Без нього вступити до вишу, про який мріяла, не зможе. І хоча вже травень – на сайті Міносвіти й досі, каже випускниця, немає роз’яснень, де, коли і як за кордоном скласти український тест.

Зараз дивляться

– Я збиралася вступати у Києво-Могилянську академію на факультет маркетингу, і для мене було найважливішим отримати український диплом і українське навчання, та зараз є певні труднощі – це складання НМТ, – розказала Катерина Пасєка.

Дівчина продовжує готуватися навіть після того, як в тестах з’явився новий предмет – історія України, до якого випускники не готувалися раніше. Та вони вважають, що знання з історії України і розбудова Української держави як незалежної – важливо сьогодні.

Катерина вірить, що їй вдасться вступити до омріяної Могилянки цьогоріч:

– Я в це вірю! Я думаю, що зараз все можна зробити та вирішити це питання, адже стільки дітей зараз хочуть здавати НМТ і навчатися в Україні. Я вірю в те, що все в нас вийде.

У готелі, де мешкає Катерина, п’ятеро цьогорічних випускників з України. Батьки цих дітей стривожені – посольства й консульства роз’яснень щодо здавання НМТ поки не надають.

– Наші діти, коли повертаються з ірландської школи додому, а навчання тут триває приблизно до 16.00-16.30, перевдягаються і сідають разом готуватися до НМТ, – розповідає мама іншої випускниці Наталя Краснєнкова.

Діти колективно вчать історію, математику, українську мову і не припиняють вірити, що Міністерство освіти організує їм можливість здавання НМТ і вступу до українських закладів вищої освіти.

Всього до Ірландії на сьогодні виїхало близько 25 тис. українців. Невідомо, скільки з них випускників шкіл, але таких може бути кілька сотень. І для них важливо організувати складання НМТ саме в Ірландії, тому що не всі можуть поїхати здавати його в Україну, Польщу, не в усіх є гроші на квитки й пересування Європою.

– Я тут з двома дітьми і не залишу одну дитину, щоб полетіти з донькою в Україну чи Польщу. Так само я не відправлю її саму через всю Європу в умовах війни здавати НМТ, – наголосила Наталя.

Уже початок травня, а діти, що перебувають в Ірландії, й досі не знають, де і як вони зможуть здати НМТ. Міністерство науки та освіти й не дало роз’яснень, говорить Краснєнкова.

– Я неодноразово дзвонила і писала в наше посольство і консульства України в Ірландії, в них немає роз’яснень. Також я постійно моніторю ситуацію на сайті Міністерства освіти, але там також немає інформації.

Наталя розказала, що ці діти – золоті медалісти – дуже талановита й інтелектуальна молодь, яка буде потрібна Україні в майбутньому. Та якщо Україна зараз не організує здання НМТ для них, вона втратить їх.

– Якщо ми не зможемо здати НМТ і вчитися в Україні, то ми будемо шукати можливість вступити в Ірландії, – говорить мама випускниці. – І невідомо, як потім складеться доля, не відомо, як потім ці діти будуть повертатися, а ті діти, які не вступлять в іноземні виші, коледжі, університети, вони підуть опановувати робочі спеціальності і працювати на економіку інших країн.

Міністерство збиратиме дані про випускників

Скільки випускників зараз перебуває за кордоном, поки не знають навіть в Міністерстві освіти, припускають, що йдеться про десятки або навіть сотні тисяч дітей.

– Фактично випускники зараз розсіялися ледь не по всьому світові, але половина припадає на Польщу і ще чверть – на кілька сусідніх країн, – розказав генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти України Олег Шаров. – Для цих випускників буде можливість складати національний мультипредметний тест в країнах Європейського Союзу і в Республіці Молдова. Наразі українська сторона проводить відповідні перемовини щодо організації складання НМТ на цих територіях, і сподіваюсь, нам ніхто не відмовить.

Справа в тому, що скласти тест можна тільки в тимчасових екзаменаційних центрах, це однакові правила як до складання НМТ на території України, так і за кордоном.

Ці центри будуть організовані найчастіше при закладах освіти в столицях і в тих містах, де є велика кількість українських біженців. Звичайно, в кожному місті за кордоном це зробити неможливо.

Щоб дізнатися, де саме перебувають наші випускники, їм треба якось себе ідентифікувати. Міністерство освіти, за словами Олега Шарова, з 11-12 травня розпочне кампанію, коли українські центри оцінювання якості освіти отримуватимуть інформацію про місця перебування і бажане місце складання НМТ його учасниками. Це дозволить серйозно уточнити інформацію про їхнє місцеперебування.

Ідентифікуватися випускникам можна на своїх інформаційних сторінках на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Там зареєстровано наразі 405 тис. осіб.

– Ми почнемо з середини травня збирати інформацію, хто з них в якому місті готовий складати НМТ, – підкреслив Шаров. – На жаль, організувати складання НМТ в Америці, Австралії ми не зможемо, тому що різниця в часі така, що неможливо одночасно провести цей тест з Україною.

НМТ в Україні

Найболісніше питання – як бути дітям, що опинилися на тимчасово окупованих територіях України, у Білорусі або насильно вивезені до Росії? Чи зможуть вони здати НМТ і коли?

– Щоб здати НМТ, треба приїхати на підконтрольну Україні територію або в країни Європи, – сказав Шаров. – НМТ в Україні буде проведено в три сесії: основна сесія, яка розпочнеться 22 липня, додаткова сесія у серпні і спеціально організована сесія у вересні, щоб ті, хто не змогли приїхати в липні, змогли зробити це у серпні або вересні.

На території РФ, як і на території Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територіях фізично немає змоги провести НМТ, а під час спроби проведення наражатимуться на дуже велику небезпеку і самі учасники тестування, і ті люди, що супроводжуватимуть цей процес.

Та небезпечно зараз і в Миколаєві, і Харкові, ці міста постійно обстрілюються. Як там буде організовано тестування?

– Звичайно, що в містах з активними бойовими діями будуть ухвалені спеціальні рішення стосовно проведення тестування. Можливо, зміни його строків, місць проведення тощо. Зараз я б не взявся прогнозувати місця, де буде небезпечно саме з 22 липня. Але у будь-якому випадку у кожному тимчасовому екзаменаційному центрі на території України під час сигналу повітряної тривоги тестування буде зупинено, всі його учасники пройдуть в укриття і продовжать складання тесту після відбою повітряної тривоги, – заявив представник МОН.

Як випускникам ідентифікувати себе

Співзасновниця ГО Смарт освіта Іванна Коберник каже, що місце здання тесту стане відомо лише за тиждень до нього.

– Всім абітурієнтам треба зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Хто вже має сертифікати, на яких є пін і пароль, треба зайти і зазначити, в якій країні, в якому регіоні вони хочуть складати НМТ.

Якщо ви не отримали сертифікат або він загублений через воєнні дії чи інші обставини, на сайті УЦОЯО є інформація, як діяти у цій ситуації. Тобто є телефони гарячої лінії, які працюють лише на те, щоб дати вступникам пін і пароль. Якщо ви не можете подзвонити, можете надіслати електронного листа. Це важливо зробити найближчим часом.