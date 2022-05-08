На заводе Азовсталь в Мариуполе все еще могут оставаться мирные жители, однако эта информация еще уточняется. Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко на пресс-конференции заявил, что не может утверждать, что всех гражданских людей эвакуировали с территории завода.

— Всех ли эвакуировали, мы этого твердо сказать не можем, потому что ни одна международная организация или структура власти не приехали сюда на территорию Азовстали. Нет спецтехники, чтобы разобрать завалы, – заявил он.

По его словам, российская армия интенсивно обстреливает территорию завода Азовсталь. Только за ночь полк Азов насчитал более 25 вылетов, в частности, трех вражеских стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, пытается штурмовать вражеская пехота и снайперы, добавил Илья Самойленко.

Офицер управления разведки полка Азов отметил, что недавно во время обстрела армии РФ погибли три украинских защитника, еще шестеро военнослужащих получили ранения. Самойленко прокомментировал, что такова цена эвакуации мирных жителей из Азовстали в Мариуполе.