Стали известны потери среди российских солдат, пытавшихся уничтожить завод Азовсталь в Мариуполе. Офицер разведки полка Азов Илья Самойленко на пресс-конференции рассказал, что украинские защитники в Мариуполе ликвидировали 2,5 российских военных и ранили еще 5 тыс. оккупантов.

– Мы также уничтожили более 60 танков и подбили еще 30 единиц. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с бронетранспортерами и артиллерийскими системами, — сообщил офицер разведки полка Азов.

Илья Самойленко уточнил, что это только то, что сделал полк Азов на Азовстали в Мариуполе в период с 24 февраля до 15 апреля.

Российские войска ежедневно уничтожают завод Азовсталь в Мариуполе, где прятались мирные жители в течение двух месяцев. Сейчас там остаются бойцы полка Азов, осуществляющие оборону на территории завода.

Вчера, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена, отметила министр.