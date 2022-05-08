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Факти / Україна / Суспільство

На Азовсталі у Маріуполі можуть залишатися мирні жителі – офіцер полку Азов

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Азовсталі у Маріуполі можуть залишатися мирні жителі – офіцер полку Азов

На заводі Азовсталь у Маріуполі все ще можуть залишатися мирні жителі, однак ця інформація ще уточнюється. Офіцер управління розвідки полку Азов Ілля Самойленко під час пресконференції заявив, що не може стверджувати, що всіх цивільних людей евакуювали з території заводу.

– Чи всіх евакуювали, ми цього твердо сказати не можемо, бо жодна міжнародна організація чи структура влади не приїхали сюди на територію Азовсталі. Немає спецтехніки, щоб розібрати завали, – заявив він.

За його словами, російська армія інтенсивно обстрілює територію заводу Азовсталь. Лише за ніч полк Азов нарахував понад 25 вильотів, зокрема, трьох ворожих стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, намагається штурмувати ворожа піхота та снайпери, додав Ілля Самойленко.

Офіцер управління розвідки полку Азов зазначив, що нещодавно під час обстрілу армії РФ загинуло троє українських захисників, ще шестеро військовослужбовців дістали поранення. Самойленко прокоментував, що такою є ціна евакуації мирних жителів з Азовсталі у Маріуполі.

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Фото: Depositphotos

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