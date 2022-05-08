Президент Владимир Зеленский почтил память погибших во время Второй мировой войны. В День памяти и примирения глава государства обратился к украинцам.

– В этом году мы говорим Никогда снова иначе. Мы слышим Никогда снова по-другому. Это звучит болезненно и жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент убежден, что страна-агрессор Россия стерла слово никогда 24 февраля. В 4 утра вражеские войска расстреляли и разбомбили города сотнями ракет, разбудивших всю Украину.

– Мы услышали жуткие взрывы. Мы услышали: снова! Город Бородянка – одно из многих жертв этого преступления. Не военный объект, не военная база, а обычная девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу безопасности для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства? Может ли быть что-то более нелепым, чем этот вопрос? Может быть. 250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок, — подчеркнул президент Украины.

Глава государства убежден, что зло будет наказано. И тогда слова Никогда снова зазвучат совсем иначе – тихо и над мирным небом.