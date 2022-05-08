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Факти / Україна / Суспільство

Ніколи знову цьогоріч звучить зі знаком питання: звернення Зеленського

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Другої світової війни. На День пам’яті та примирення глава держави звернувся до українців.

– Цьогоріч ми кажемо Ніколи знову інакше. Ми чуємо Ніколи знову інакше. Це звучить болісно та жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що країна-агресор Росія стерла слово ніколи 24 лютого. О 4 ранку ворожі війська розстріляли та розбомбили міста сотнями ракет, які розбудили всю Україну.

– Ми почули моторошні вибухи. Ми почули: знову! Місто Бородянка – одне з багатьох жертв цього злочину. Не військовий об’єкт, не військова база, а звичайна дев’ятиповерхівка. Чи може вона становити загрозу для безпекову загрозу для РФ, для 1/8 частини суші, другої армії світу, ядерної держави? Чи може бути щось більш безглуздим, ніж це запитання? Може. 250-кілограмові фугасні бомби, якими наддержава засипала це маленьке містечко, – наголосив президент України.

Глава держави переконаний, що зло буде покарано. І тоді слова Ніколи знову зазвучать зовсім інакше – тихо та над мирним небом.

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Фото: Офіс президента

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