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Факты / Украина / Общество

Сами себя обстреляли: российские военные уничтожили собственные позиции ВВС Солнцепек

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Сами себя обстреляли: российские военные уничтожили собственные позиции ВВС Солнцепек

Российские военные, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему Солнцепек, применили ее против своих позиций и фактически выжгли оккупантов с украинской земли.

Об этом сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады.

— Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание — сжигайте себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады! — говорится в сообщении.

В пехотном батальоне добавили, что такие действия положительно воспринимаются и всячески поддержатся украинскими военными.

Напоминаем, тяжелая огнеметная система (ВВС) используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных зданий путем мощного объемного взрыва.

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Фото: Getty Images

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