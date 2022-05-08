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Факти / Україна / Суспільство

Самі себе обстріляли: російські військові знищили власні позиції ВВС Сонцепек

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Самі себе обстріляли: російські військові знищили власні позиції ВВС Сонцепек

Російські військові, використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему Сонцепек, застосували її проти своїх позицій та фактично випалили окупантів з української землі.

Про це повідомляє 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади.

– Керівництво 97 Піхотного батальйону висловлює своє задоволення діями російських окупантів. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – палить себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді! – йдеться у повідомленні.

У піхотному батальйоні додали, що такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими.

Нагадуємо, важка вогнеметна система (ВВС) використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.

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Фото: Getty Images

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