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Факти / Україна / Суспільство

Стало відомо, скільки російських солдатів знищили захисники у Маріуполі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Стало відомо, скільки російських солдатів знищили захисники у Маріуполі

Стали відомі втрати з-поміж російських солдатів, які намагалися знищити завод Азовсталь у Маріуполі. Офіцер розвідки полку Азов Ілля Самойленко на пресконференції розповів, що українські захисники у Маріуполі ліквідували 2,5 російських військових та поранили ще 5 тис. окупантів.

– Ми також знищили понад 60 танків та підбили ще 30 одиниць. Це понад 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з бронетранспортерами та артилерійськими системами, – повідомив офіцер розвідки полку Азов.

Ілля Самойленко уточнив, що це тільки те, що зробив полк Азов на Азовсталі у Маріуполі у період з 24 лютого до 15 квітня.

Російські війська щодня нищать завод Азовсталь у Маріуполі, де ховалися мирні жителі протягом двох місяців. Зараз там залишаються бійці полку Азов, які здійснюють оборону на території заводу.

Вчора, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено, зазначила міністр.

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На Азовсталі у Маріуполі можуть залишатися мирні жителі - офіцер полку Азов

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Фото: Depositphotos

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