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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Харківщині – Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
війна, український солдат, український військовий

Сьогодні на Харківщині було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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