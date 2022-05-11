Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення з кордону Білорусі

За останньою інформацією, Білорусь почала розгортати на кордоні з Україною підрозділи сил спеціальних операцій. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, чи може відбутися новий наступ ворожих військ з білоруського кордону.

За його словами, Білорусь проводить планові навчання своєї армії, а українська сторона зараз не бачить жодних ознак підготовки наступу. Про це Арестович заявив в інтерв’ю Фейгін Live. Він зауважив, що ворог не має шансів успішно вийти вдруге.

– Це планова перевірка готовності та військові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи мають плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (після 24 лютого, – Ред.) Київ штурмували начебто елітні частини російських військ. А зараз що — самі (армія Білорусі, – Ред.) підуть? – запитав радник глави Офісу президента.

Олексій Арестович зазначив, що зараз на території Білорусі перебуває якнайменше російських військ. Серед них – охорона ракетних комплексів, проте не наступальні групи.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що новий напад з кордону Білорусі малоймовірний. На його думку, ситуація напружена, однак зараз немає ознак підготовки повторного наступу з білоруської території.