Німеччина хоче створити спільну європейську місію з розмінування в Україні – очільник МВС

Уряд Німеччини має намір ініціювати створення спільної європейської місії з розмінування на території України. Про це заявила міністр внутрішніх справ і комплексного територіального розвитку ФРН Ненсі Фезер під час онлайн-розмови з главою МВС України Денисом Монастирським.

За даними МВС, сторони говорили про ситуацію в Україні, оборону під час повномасштабної російської агресії, надання технічної та гуманітарної підтримки, зокрема, можливість передавання спецтехніки Німеччини для розмінування та відновлення зруйнованої інфраструктури.

– Внаслідок російської агресії є більше 1 тис. розбитих поліцейських автомобілів, понад 500 рятувальних машин, понад 250 зруйнованих поліцейських та рятувальних станцій, десятки знищених об’єктів Держприкордонслужби України, розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю, – зазначив міністр внутрішніх справ України.

Німецька сторона також надасть допомогу для ідентифікації тіл загиблих, виявлених у деокупованих містах і селищах України. Вже здійснено перші закупівлі матеріалів для встановлення загиблих осіб у зоні бойових дій та їхніх близьких родичів, що зникли безвісти.

Глава німецького МВС Ненсі Фезер вважає, що Євросоюз має створити спільну європейську місію з розмінування в Україні. Вона має намір ініціювати її створення під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, запланованої у червні 2022 року.