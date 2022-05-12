По состоянию на 11 мая ситуация на заводе Азовсталь в Мариуполе остается сложной. И днем, и ночью российские захватчики не прекращают атаковать украинских защитников.

Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав “Калина” Паламарь в эксклюзивном интервью Вікна-Новини.

— Бомбит вражеская авиация, в том числе стратегические бомбардировщики, россияне наносят ракетные удары, работает артиллерия по заводу, танки, прорываются с помощью бронеавтомобилей, — говорит он.

На территории завода продолжаются локальные бои, враги пытаются их штурмовать, пробиваться.

Святослав Паламарь отмечает, что в Азовстали находится большое количество раненых, которые нуждаются в надлежащей медицинской помощи, почему их надо немедленно эвакуировать в безопасные регионы Украины.

По его словам, бойцам помогает держать оборону уже 78 дней поддержка друг друга. Так, защитник рассказал историю, когда один из командиров, которому ранее присвоили звание Герой Украины, во время прорыва украинской позиции прикрывал своих собратьев.

— До последнего под вражеским огнем он ждал, чтобы последний солдат переплыл через реку. Только после этого он перешел на другую сторону и присоединился к нам. Он выжил, но получил тяжелое ранение, — отметил Паламарь.

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В госпитале ему удалось поговорить с командиром. Он сказал, что командир должен выходить из боя последним.

— Мы понимаем, что наша основная ценность — это защита территориальной целостности Украины и нашего народа. Раненые солдаты заслуживают того, чтобы рассказать свои истории сами, — добавил “Калина”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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