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Факти / Україна / Суспільство

Командир виходить з бою останнім: Паламар розповів про ситуацію на Азовсталі

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я Анастасія Єчкалова, Журналістка Вікна
Азовсталь

Станом на 11 травня ситуація на заводі Азовсталь у Маріуполі залишається складною. І вдень, і вночі російські загарбники не припиняють атакувати українських захисників.

Про це розповів заступник командира полку Азов Святослав “Калина” Паламар в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-Новини.

– Бомбить ворожа авіація, у тому числі стратегічні бомбардувальники, росіяни завдають ракетних ударів, працює артилерія по заводу, танки, прориваються за допомогою бронеавтомобілів, – каже він.

На території заводу тривають локальні бої, вороги намагаються їх штурмувати, пробиватися.

Святослав Паламар наголошує, що в Азовсталі перебуває велика кількість поранених, які потребують належної медичної допомоги, тому їх треба негайно евакуювати у безпечні регіони України.

За його словами, бійцям допомагає тримати оборону вже 78 днів підтримка одне одного. Так, захисник розповів історію, коли один із командирів, якому раніше надали звання Герой України, під час прориву української позиції прикривав своїх побратимів.

– До останнього під ворожим вогнем він чекав, щоб останній солдат переплив через ріку. Тільки після цього він перейшов на іншу сторону та приєднався до нас. Він вижив, але отримав важке поранення, – зазначив Паламар.

У госпіталі йому вдалося поговорити з командиром. Він сказав, що командир повинен виходити з бою останнім.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що наша основна цінність – це захист територіальної цілісності України та нашого народу. Поранені солдати заслуговують на те, щоб розказати свої історії самі, – додав “Калина”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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