Враг продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке 12 мая.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий противника не отмечено.
В Генштабе сообщают, что угроза ракетных ударов из Республики Беларусь по инфраструктурным объектам Украины остается.
На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг осуществлял обстрелы приграничных районов Украины.
На Харьковском направлении основные усилия противника были сосредоточены на недопущении продвижения наших войск и освобождении временно занятых русскими оккупантами территорий.
В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.
На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары.
На Луганском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
Враг совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, однако безуспешно.
На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, но тоже безуспешно.
В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода Азовсталь.
По имеющейся информации Генштаба, противник осуществил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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