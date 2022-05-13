Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію проти України та не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 12 травня.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено.

У Генштабі повідомляють, що загроза ракетних ударів з Республіки Білорусь по інфраструктурних об’єктах України залишається.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог здійснював обстріли прикордонних районів України.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій.

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Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів.

На Луганському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка.

Ворог здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, проте безуспішно.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, але теж безуспішно.

У місті Маріуполі ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів у районі заводу Азовсталь.

За наявною інформацією Генштабу, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони в західній частині Кримського півострова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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