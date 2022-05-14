В Украине продолжают восстановление деоккупированных территорий. По состоянию на 13 мая деоккупировано уже 1 015 населенных пунктов. Туда уже возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. За сутки, 12 мая, украинские защитники освободили шесть населенных пунктов.

— Мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу, — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что они не прекращают пытаться спасти из Мариуполя и Азовстали всех людей. Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей.

— Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками, — добавил Зеленский.

Кроме того, он обратил внимание на то, что каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, а не только в Европе.

Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. Президент призвал возвращаться к работе и всему украинскому бизнесу, который еще не возобновил деятельность, хотя может это сделать на безопасной территории. Обеспечивать рабочие места и подстраивать экономическую активность под имеющиеся условия – это также большая работа на оборону страны.