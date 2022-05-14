Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Ми нікого не залишимо: Зеленський розповів, скільки населених пунктів звільнили від росіян

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

В Україні продовжують відновлення деокупованих територій. Станом на 13 травня деокуповано вже 1 015 населених пунктів. Туди вже повертають електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За добу, 12 травня, українські захисники звільнили шість населених пунктів.

– Ми пам’ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу. Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу, – зазначив він.

Очільник держави наголосив, що вони не припиняють намагатися врятувати з Маріуполя та Азовсталі всіх людей. Зараз тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей.

– Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками, – додав Зеленський.

Крім того, він звернув увагу на те, що кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, а не тільки у Європі.

Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. Президент закликав повертатися до роботи й усьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території. Забезпечувати робочі місця та підлаштовувати економічну активність під наявні умови – це також велика робота на оборону країни.

Зараз дивляться
Читайте
Зеленський не виключає атаки РФ з Придністров’я: Це виклик, але великої загрози немає

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка