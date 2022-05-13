Кабінет міністрів погодив необхідні регламенти для імпорту нафтопродуктів з Азербайджану, країн Перської затоки та Близького Сходу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Для цього в Україні готують пункт пропуску на державному кордоні.

– Міністерство інфраструктури України вже має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів, – зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У планах відомства – зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

Крім того, Кабмін інформує, що газопостачання відновили вже 2,6 тис. абонентів. Водночас без газопостачання залишаються понад 233 тис. абонентів.

Найскладніша ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.