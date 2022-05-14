РФ планує тягнути із закінченням війни мінімум до кінця 2022 року – Андрусів

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів визначає нинішню ситуацію на фронті як третій етап війни. Про це він розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Перший етап – це захопити нас за кілька днів, другий – за два місяці, а третій – це вже нас не захопити взагалі, а втримати те, що захопили. Мені здається, що в найближчі дні вони переходитимуть до оборони, ще тиждень-два, можливо, намагатимуться прорвати щось там на Донбасі. Але вони виснажуються. Особливо цей погром, який стався біля Білогорівки, де вони втратили цілу батальйонну групу – це близько 500 людей та 70 одиниць техніки, – сказав він.

За словами Андрусіва, росіяни починають переходити до оборонних дій. А те, що вони під час відступу зруйнували мости на Харківщині, означає, що РФ не планує там жодних контрнаступів.

— Нам треба готуватися ретельніше до наших контрнаступів, бо зараз їхні позиції не облаштовані оборонним чином, і, дійсно, коли ми робимо такі атаки, вони розбігаються. В найближчі місяці вони будуть дуже сильно окопуватися, і нам буде складніше.

Радник міністра внутрішніх справ прогнозує, що росіяни планують тягнути із закінченням війни мінімум до кінця 2022 року.

— Згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна криза енергетична, проблеми з опаленням, зокрема в Україні. Почнуться серйозні проблеми з економікою, бо ціни на електроносії сильно ростуть. Ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, що треба домовлятися із РФ. Якщо вони протримаються до кінця року, то очікують, що з ними будуть домовлятися згідно з їхніми вимогами.

11 травня Інститут вивчення війни у своєму зведенні засвідчив, що українські сили оборони продовжили контрнаступ на півночі Харкова, успішно відтісняючи окупаційні війська до кордону РФ.

Експерти прогнозують, що контрнаступальні дії ЗСУ зупинять атаки російської артилерії на північно-східні околиці Харкова та потенційно дозволять українським захисникам атакувати російський тил.