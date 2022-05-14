РФ исчерпала резервы боеспособных БТГ и вынуждена проводить скрытую мобилизацию — ГУР

В России на государственном уровне происходит скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях формируют новые подразделения оккупационных войск для отправки в Украину на основе призывников и мобилизационных ресурсов.

Однако применение таких войск преимущественно неэффективно. Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

— Через военкоматы вызывают военнообязанных, подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не является эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп РФ исчерпались. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины, – подчеркнул он.

Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

— Наиболее удрученное моральное состояние – у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления, — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из России, особенно ее центральных регионов, восточных регионов, ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а их по сути встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины.

Он добавил, что вместо получения денег, россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что оказывает большое влияние на моральное состояние оккупантов.

Источник: ГУР Минобороны