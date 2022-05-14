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Факти / Україна / Суспільство

РФ вичерпала резерви боєздатних БТГ і змушена проводити приховану мобілізацію – ГУР

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти

У Росії на державному рівні відбувається прихована мобілізація. У Бєлгородській та Ростовській областях формують нові підрозділи окупаційних військ для відправлення в Україну на основі призовників та мобілізаційних ресурсів.

Проте застосування таких військ переважно неефективне. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

— Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України.

Наскільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, РФ вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України, – наголосив він

Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

— Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки, – наголосив Скібіцький.

За його словами, ті резервісти, які направляються на територію України з Росії, особливо з її центральних та східних регіонів, думали, що їдуть заробляти гроші, а їх по суті зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України.

Він додав, що замість отримання грошей росіяни повертаються додому в мішках для трупів, що дуже впливає на моральний стан окупантів.

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Джерело: ГУР Міноборони

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Фото: Getty Images

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